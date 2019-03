Née en 1973, Nathalie Déposé a suivi des études de lettres et de cinéma avant de se consacrer pleinement à la photographie. Elle a travaillé en tant qu’assistante-réalisatrice auprès d’Alain Resnais, Bertrand Bonello, Arnaud et Jean-Marie Larrieu...

Depuis 2011, la famille et plus particulièrement les liens qui unissent les êtres aux lieux, les gestes et les histoires à même de rendre palpable un genius loci sont au coeur de sa démarche dans Maison de famille et Empreintes.